プラストゥモローのドライシャンプー登場♡汗・湿気のうねり対策に

夏の汗や湿気による髪のうねりやベタつきに悩む季節。そんな“外出先のがっかり”を軽やかに解決してくれる新アイテムが、「プラストゥモロー」から登場します♡数量限定で発売されるドライシャンプーは、髪の主成分であるタンパク質に着目し、うねりまでケアできるのが魅力。暑い日も、ブローしたてのような仕上がりを叶えてくれます。

うねり髪に新アプローチ

「プラストゥモロー ドライシャンプー」は、汗や湿気で乱れた髪の状態に着目した新発想のケアアイテム。

毛髪内部のタンパク質の変化により生じるうねりを整え、手ぐしでもまとまりやすい状態へ導きます。

クールドライケア処方により、うねりやハネをやわらげながら、サラサラパウダー（※4）が頭皮や髪のベタつきをオフ。外出先でもスタイルを崩さず、自然な仕上がりをキープできます。

また、－11℃（※3）の冷涼感で、使った瞬間からひんやりリフレッシュ。暑い季節に嬉しい爽快感もポイントです♪

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選べる2タイプの仕上がり

プラストゥモロー ドライシャンプー（スムース）



容量：95g

特徴：さらさら軽やかな髪へ

香り：フレッシュフローラル

プラストゥモロー ドライシャンプー（モイスト）



容量：95g

特徴：まとまりのあるしっとり髪へ

香り：スイートフローラル

今回登場するのは、仕上がりや香りで選べる2タイプ。どちらもノンシリコーン、サルフェートフリー、パラベンフリー、着色料フリーのやさしい設計。

家族で使いやすく、毎日のケアにも取り入れやすいのが魅力です。

さらに、彩雲をイメージした爽やかなパッケージは、持ち歩くだけで気分が上がるデザインに♡外出先でもスマートに使えるアイテムです。

夏のお出かけに頼れる存在

メイク直しはできても、髪のうねりやベタつきは対処が難しいもの。「プラストゥモロー ドライシャンプー」は、そんな悩みに寄り添い、外出先でも簡単に整え直せる心強い味方。

発売は2026年4月22日（水）より順次全国でスタート。オンライン・店頭ともに展開され、数量限定のため早めのチェックがおすすめです。

夏の髪悩みに心地よいケアを♡

汗や湿気によるうねりをあきらめていた方にこそ試してほしい「プラストゥモロー ドライシャンプー」。軽やかな使い心地とひんやり感で、夏の外出も快適にサポートしてくれます♡

毎日のスタイルをもっと自由に楽しむために、ぜひ取り入れてみてはいかがでしょうか♪