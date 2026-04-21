タイ・エアアジアは、沖縄/那覇〜香港線を5月6日をもって運休する。現在は1日1往復を運航している。機材はエアバスA320型機を使用している。2027年3月27日までの運休を決めた。タイ・エアアジアは、沖縄/那覇〜香港〜バンコク/ドンムアン線を2025年6月1日に開設。香港経由で以遠権を活用する初の路線だった。同路線は、香港エクスプレス航空と香港航空も運航している。■ダイヤFD519沖縄/那覇（17：40）〜香港（19：20）FD518