21日午前3時過ぎ、鹿児島市の県道でオートバイの追突事故があり1人が意識不明の重体です。事故があったのは、鹿児島市東郡元町の県道です。警察によりますと21日午前3時すぎ、新栄町方向から国道225号方向に走っていたオートバイが後ろから走ってきた2人乗りのオートバイに追突されました。追突したオートバイの後部座席に乗っていた鹿児島市の10代の女性が意識不明の重体です。追突された姶良