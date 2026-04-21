アメリカで開かれる世界ジュニアゴルフ選手権に出場する府中市の中学生が、市長を表敬訪問しました。小野市長から奨励金を受け取ったのは中学生の寺岡 虹 さん。ドライバーの飛距離250ヤードを誇るアマチュアゴルファーです。2026年3月に滋賀県で開かれた西日本大会で優勝を果たし、世界大会の出場権を獲得。日本代表として世界に挑みます。■寺岡 虹 さん「世界大会でも飛距離がすごく出る方なのでそれをいかし