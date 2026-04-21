（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は20日夜、三陸沖で地震が発生したのを受け、X（旧ツイッター）を日本語で更新し、「私たちはいつでも、必要に応じて支援を行う用意があります」と表明した。頼総統は「日本の青森県でこのほど強い地震が発生したことにつき、台湾の人々を代表して心よりお見舞い申し上げます」と投稿。「台湾は日本の皆さまと共にあり、現地の皆さまのご無事を心よりお祈り申し上げます」と記した上で、