今年、日本上陸30周年を迎える【スターバックス】では、30周年アニバーサリー企画を実施中です。4月8日からは、記念すべき第1弾である「新作フラぺチーノ®」の販売がスタート。これまでに発売された限定フラぺのなかから、特に人気が高い5種類のフレーバーが進化して再登場しています。そこで今回は、全種類制覇したい新作フラぺをチェック！ メロン果肉増量へバージョンア