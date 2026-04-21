航空管制システムに障害が発生し、県営名古屋空港でも一部の飛行機で遅れが発生しています。国土交通省などによりますと、午前7時すぎに羽田空港の管制システムで障害があり、県営名古屋空港でも一時、飛行機が出発できなくなりました。システムは復旧し、午前8時半ごろから順次、出雲空港へ向かう便などが1時間余り遅れて出発しましたが、現在も一部の飛行機で遅れが出ています。青森空港へ向かう乗客：「荷物を預けている