漫画『ONE PIECE』（ワンピース）の第２回 ONE PIECE キャラクター世界人気投票「WT100（ワールドトップ100）」が開催中。公式Xでは各地域別の週間TOP5が発表され、アジアの結果が公開となった。【画像】その子4位なの！？アジアで人気の『ワンピース』キャラ順位これは2021年に連載1000話記念として第１回を開催して以来、約５年ぶりとなるキャラクター世界人気投票。投票対象は1567キャラクター、全世界の国と地域から参加可