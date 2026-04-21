【AFCチャンピオンズリーグエリート】ヴィッセル神戸 1−2 アル・アハリ（日本時間4月21日／キング・アブドゥッラー・スポーツシティ）【映像】ブレて伸びた「25m無回転スーパーシュート」（実際の様子）アジアの頂点を目指すヴィッセル神戸の前に、またしてもあの“Jリーグキラー”が立ちはだかった。アル・アハリのFWガレーノが突き刺した理不尽な無回転ミドルシュートに、ファンからは絶望と感嘆の声が入り交じった。神戸は