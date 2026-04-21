F-2戦闘機をトレーラーに収容航空自衛隊百里基地は2026年4月17日、公式Xで、新たに配備された100tクレーンと航空機収容トレーラーを使った航空機つり上げ訓練を実施したと発表しました。【動画】F-15も持ち上げちゃう!! 那覇基地での訓練を動画で航空自衛隊は戦闘機をはじめとする様々な航空機を運用しています。これらが何らかの理由で滑走路上で自力移動できなくなった状態（かく座）に陥ると、滑走路が閉鎖されてしまい、航