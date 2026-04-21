NHK「豊臣兄弟！」では、お市が兄の織田信長に小豆袋を送り、危機を知らせるシーンが描かれた。お市は、過去の作品でも“家族思いな美しい女性”として描かれているが、実際はどのような人物だったのか。ルポライターの昼間たかしさんが、文献などを基にお市の史実に迫る――。写真＝iStock.com／LUHUANFENG※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／LUHUANFENG■お市の小豆袋は“朝倉視点の創作”NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」。