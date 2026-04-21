ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２１日、昨年６月に解散した「ＴＯＫＩＯ」の元メンバー・長瀬智也が、バイクレースの大会で２位になったことを報じた。総合司会の安住紳一郎アナウンサーは「日本で最も歴史のあるアマチュアバイクレース、クラブマンオートレース。このレースがおととい筑波で開かれました」とし、レースの映像を流しながら「そこに参加したのは『トム』こと長瀬智也さん。相変