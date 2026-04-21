ＪＲＡは２０日、ケンタッキーダービー・Ｇ１（現地時間５月２日・米チャーチルダウンズ）の馬券発売実施を発表した。日本からはＵＡＥダービー覇者ワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大）、無傷３連勝で伏竜Ｓを制したダノンバーボン（牡３歳、栗東・池添）が出走を予定している。発売式別は単勝、複勝、馬連、ワイド、馬単、３連複、３連単の７式別。発売方法はインターネット投票（即ＰＡＴ、Ａ−ＰＡＴが対象）が、２日