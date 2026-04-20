お笑いタレント明石家さんま（70）が20日、ニッポン放送「明石家さんまオールニッポンお願い！リクエスト〜アパート・マンション・一戸建て！『明石家おうち物語』〜」（後6・00）に生出演し、東京でのマンション住まいを振り返った。番組では、家にまつわるテーマトークを展開。さんまは「アパート、マンション、一戸建て、豪邸…おかげさまで全て経験させてもらった」と、自宅遍歴を明かした。東京進出後も「東京なんか