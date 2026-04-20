原子力規制庁によると、東北電力の東通原子力発電所（青森県）と女川原発（宮城県）、使用済み核燃料の中間貯蔵施設（青森県）、日本原燃の再処理工場（同）、東京電力福島第一、第二原発（福島県）で異常は確認されていない。