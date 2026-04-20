歌手の石川ひとみ（６６）が１９日に東京都内でコンサート「『まちぶせ』発売４５周年記念コンサート〜Ｆｏｒｅｖｅｒ〜」を開いた。開演前に、１９８１年の「まちぶせ」発表当時のパネルと並んで取材対応。保管していた当時の衣装が今でも着られたと喜んだ。年齢を感じさせない可憐さ。４５年前のパネルと比べても変わらない細身スタイルも健在だった。