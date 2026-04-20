【ニューデリー、ソウル共同】韓国の李在明大統領は20日、国賓として訪問中のインドの首都ニューデリーでモディ首相と会談した。中東情勢を踏まえたエネルギー供給網に関する連携や貿易拡大のほか、防衛や人工知能（AI）、半導体など幅広い分野で協力を深めることで一致した。両国が包括的経済連携協定（CEPA）の改定交渉を再開することでも合意した。モディ氏は共同記者発表で、現在270億ドル（約4兆3千億円）規模の2国間貿易