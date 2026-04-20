全国各地で問題となっている「放置竹林」を減らそうと、三重県桑名市でメンマづくりが行われています。桑名市では、人の管理が行き届かなくなった放置竹林がおよそ600ヘクタールに及ぶとみられ、不法投棄や枯れた竹が道をふさぐなど問題となっています。そこで、市内で20日、3mほどのタケノコを伐採し、塩漬けにする作業が行われました。2カ月ほど漬け込んだあと、醤油などで味付けするとメンマが完成し、地元の市場