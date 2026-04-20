去年10月に101歳で亡くなった、村山富市元首相の「お別れの会」が都内で行われました。村山内閣で副首相・外相自民党・河野洋平元総裁「あなたは生涯、国民目線・労働者目線の政治を貫かれ、温かい人柄は、広く国民の記憶に残り続けるに違いありません」村山元首相の「お別れの会」には、高市首相も献花に訪れるなど、与野党を問わず多くの政治家らが別れを惜しみました。村山氏は、社民党の前身である社会党の委員長などを務め