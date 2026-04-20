原発に関する情報です。東北電力によりますと、青森県東通村にある東通原発は停止中で、現在、状況を確認しているということです。また宮城県女川町にある東北電力・女川原子力発電所は1号機が廃止措置中、2号機が定期検査中、3号機が停止中で、いずれも稼働していませんが、現在、状況を確認しているということです。東京電力によりますと、福島県双葉町・大熊町にある東京電力・福島第一原発は1号機から6号機が廃止措置中で、現