元モーニング娘。の辻希美と俳優・杉浦太陽の長女で、インフルエンサーの希空(のあ＝18)が20日までに自身のインスタグラムを更新。南の島での開放的な姿を公開した。 【写真】遙かなる水平線！開放的なスタイルで夏を先取り 「幻の島行ってきた」とつづり、ベージュと淡い水色に分かれたセパレートのマリンスタイルで、膝元までの海中に立つカットを投稿。青い空と透明な海の中で、白い肌もまぶしい