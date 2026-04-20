カーリング女子で五輪2大会連続メダルを獲得し、3月末にロコ・ソラーレを退団した吉田知那美（34）が20日までに自身のインスタグラムを更新。風呂上りショットを披露し、注目を集めている。頭の上にタオルを巻いたオフショットを公開。「野沢温泉村の常識、北見市の非常識。誰かの常識は誰かにとっての非常識なんて言わずもがなの原理というわけで。選んでよし、好みの生き方」とつづった。また、ハッシュタグでは「#風呂上が