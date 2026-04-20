開所式に出席した肥後銀行の岩下酉紀氏（左から3人目）ら＝20日、台北市（共同）【台北共同】肥後銀行（熊本市）子会社の地方総研は20日、台北支店の開所式を行った。熊本県、市の職員も1人ずつ常駐し「オール熊本」体制で台湾とのビジネス関係を強化する。半導体関連を軸に日台の企業の相互進出を促す。半導体受託生産の世界最大手、台湾積体電路製造（TSMC）の熊本進出で強まった台湾との交流をさらに深める。双方の企業のマ