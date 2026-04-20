田尾佳祐 選手©KAMATAMARE SANUKI サッカー明治安田J2・J3百年構想リーグWEST-A 第11節、カマタマーレ讃岐は18日、アウェーで同じJ3の奈良と対戦しました。 カマタマーレは前半13分、コーナーキックから田尾がヘディングシュートを決めて先制します。 しかし後半31分、奈良にボールを奪われ、カウンターから同点ゴールを決められます。