元「TOKIO」の長瀬智也（47）が20日までに自身のインスタグラムを更新。2位の賞状を公開した。「ありがとうございました」とつづり、「A.V.C.C.FSCRクラス2位CHALLENGERRACING長瀬智也殿」と書かれた賞状の写真をアップした。永瀬は18日の投稿で、19日に茨城県・筑波サーキットで開催されるMCFAJ主催クラブマンロードレースに「A.V.C.C.のFSCRクラスでのレースにCHALLENGERRACINGとしてショベルヘッドのレーサーで出