山形市でけさ、住宅が全焼する火災がありました。この火災で２人が病院に搬送されましたが、命に別状はないということです。 【画像】煙に包まれ燃える建物 住宅から火が吹き出し、建物全体を覆っています。 消防や警察によりますと、きょう午前６時ごろ、山形市上椹沢で通行人から「建物が燃えている」と通報があったということです。 火はおよそ３時間半後に消し止められましたが、平屋建ての住宅が全焼したほか隣接する住宅