三代目JSOULBROTHERSの岩田剛典（37）が19日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜後10・15）で、「リモートインタビュアー」のコーナーにゲスト出演。所属芸能事務所LDHの会長兼社長でEXILEのHIRO（56）に直談判したエピソードを明かした。2021年にソロ歌手としての活動を本格化させた岩田。そのきっかけについて、先輩俳優から言われた「何で歌わないの？」との言葉を挙げた。歌手活動をする俳優も多いが、自身はボーカ