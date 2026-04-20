【Catrip 横浜みなとみらい～港の嘘と記憶の錨～】 4月17日発売 価格：2,800円 スクウェア・エニックスは、リアル謎解きゲーム「Catrip 横浜みなとみらい～港の嘘と記憶の錨～」を4月17日に発売した。価格は2,800円。スクウェア・エニックス e-STOREの他、桜木町、横浜駅のNewDaysなどで販売している。 本作は横浜の街並みを生かし、謎解きキ