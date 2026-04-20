【ワシントン共同】米ニュースサイト、アクシオスは19日、国防総省傘下で世界各地の通信傍受を担う国家安全保障局（NSA）が、米新興企業アンソロピックが開発した生成人工知能（AI）の新型モデル「クロード・ミトス」を使用していると報じた。トランプ政権は同社を安保上のリスクに指定し、政府調達からの排除を決めている。NSAがミトスをどのように使っているのかは不明だが、最先端技術の活用を優先しているとみられる。アク