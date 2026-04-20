「ダウンロードしましたが、“何”に使えるアプリかよくわかりません。現状は、行政関係の手続きに使えるわけでもないので……」東京アプリに不穏な空気そう話すのは、都内在住の男性。東京都が肝いりで制作・リリースした公式アプリ「東京アプリ」についてだ。都と都民をつなぎ、スマホひとつで行政がより便利になる。そんな触れ込みだったが……。「アプリから“お知らせ”が届きますが、直近だと『“東京クールビズ”のご提案