岡田将生、染谷将太出演のＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」が１７日にスタートした。神奈川県警の青委署刑事の兄・田鎖真（岡田将生）と、捜査一課検視官の弟・田鎖稔（染谷将太）は、幼少時の１９９５年、自宅で両親が刺殺され、犯人は逃走。２０１０年４月、法改正で凶悪犯罪の公訴時効が廃止されたが、田鎖家の事件は法改正の対象起点日より２日早く発生しており、時効が成立していた。序盤、２人が事件被害者の解剖に立ち