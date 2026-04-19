岡田将生、染谷将太出演のＴＢＳドラマ「田鎖ブラザーズ」が１７日にスタートした。

神奈川県警の青委署刑事の兄・田鎖真（岡田将生）と、捜査一課検視官の弟・田鎖稔（染谷将太）は、幼少時の１９９５年、自宅で両親が刺殺され、犯人は逃走。２０１０年４月、法改正で凶悪犯罪の公訴時効が廃止されたが、田鎖家の事件は法改正の対象起点日より２日早く発生しており、時効が成立していた。

序盤、２人が事件被害者の解剖に立ち会った松泉医科大学で、奇妙な風貌の法医学者神楽健介役でタレントＪＰが登場した。

長い髪をセンターでピッタリと分けた姿で、突然登場。ネットでも話題となり「あ！？」「これがＪＰさんか！」「ＪＰだ！髪型！」「出てきた」「変な髪型やと思ったらＪＰやん」「誰かと思ったらＪＰ」「モノマネの方だよね？」「永野かと思った」「すぐ分からなかったけどＪＰかよｗ」「ＪＰの姿に驚き過ぎて、ドラマが頭に入って来ない」「ＪＰ上手いな 気持ち悪いけど」と反応する投稿が集まった。