アイドルグループ「＝LOVE」が19日、横浜スタジアムで8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を完走した。大ヒット曲「とくべチュ、して」をはじめ、新曲「モラトリアム」「お姫様の作り方」を初披露。2日間で約7万人を、王道かわいい「イコラブ」の世界感に引き込んだ。〓松瞳（25）の気合のひと言から始まった。「ハマスタ行くぞ！」と叫ぶと、「青春“サブリミナル”」で晴れやかに開幕。高揚した空気をさらに押し