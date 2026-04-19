元はマグロ漁用!? 陸自UAS「スキャンイーグル」の出自今では自衛隊で広く使われているUAS（無人航空機システム）ですが、その本格配備を促したきっかけは、2011年3月11日の東日本大震災でした。東京電力福島第一原子力発電所での事故に際し、陸海空三自衛隊は、オペレーターが被爆のリスクを冒すことなく、電子機器に異常が生じる可能性の高い高濃度放射線環境下で運用できるUASを保有していませんでした。 【こ、これが…】ボー