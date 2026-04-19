大相撲の元小結・垣添の雷親方の長男、垣添玄空（はるく18）が19日、プロ入りを発表した。5月1日の夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）新弟子検査を受検する。同日、東京都墨田区の雷部屋で会見し「やるんだったら気合入れて、全力でやりたい」と決意を示した。2007年生まれ。中学まではスポーツ歴がなく、もっぱらゲームばかりをしていたという。厳しい稽古風景や父がケガで苦しんでいる姿を快く受け入れることができ