◇学生アメフト交流戦KGボウル関学大48―0慶大（2026年4月19日MKタクシーフィールドEXPO）ならし運転など、必要ない。3年ぶりの学生日本一奪回へ、関学大、そしてQB星野太吾（3年）はファーストプレーから全力だった。WR小段天響（4年）、WRリンスコット・トバヤス（4年）へ立て続けにパスを通し、第1Q4分17秒にRB永井秀（3年）がTDラン。わずか3プレーで奪った1本に、2026年シーズンに懸ける強い思いがこもっていた。