全日本プロレスは19日、斉藤ジュンが18日の試合中に右目を負傷したため、「チャンピオン・カーニバル2026」大阪大会を欠場したことを発表した。Bブロック公式戦の菊田円との一戦は斉藤の不戦敗。菊田が勝ち点2を獲得し勝ち点4に伸ばした。同団体は斉藤の今後について精密検査を行い、その結果次第で出場可否を判断するとした。また、斉藤の欠場で大阪大会はボディガーが参戦した。