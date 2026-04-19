8日にデビューした歌謡グループ「純烈」の弟分にあたる4人組「モナキ」がこのほど、大阪市北区のスポーツニッポン新聞社を訪問。それぞれが“クセ強”な個性を披露した。純烈・酒井一圭がプロデュースするオーディションで応募者1000人の中から選ばれたじん（39）、サカイJr.（37）、ケンケン（29）、おヨネ（28）による歌謡グループ。デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」はSNSを中心に大バズリし、一部のミニ