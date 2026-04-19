「広島０−２ＤｅＮＡ」（１９日、マツダスタジアム）広島が今季初の同一カード３連敗。完封負けも今季初でＤｅＮＡ戦は昨季から８連敗となった。大幅に組み替えた打線が機能しなかった。相手先発・石田に苦戦。六回までに２度の得点圏に走者を進めるも、あと一本が出なかった。右肩のけがから１軍に復帰したドラフト１位・平川（仙台大）は「１番・右翼」でスタメン出場。初回の第１打席で初球を捉え、左前に運ぶと、六回