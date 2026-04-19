元HKT48の朝長美桜（27）が19日までに自身のインスタグラムを更新。背中が大きく開いたトップスを着用した最新ショットを公開し、反響を集めた。朝長は「夫氏に"おぼっちゃまくんみたいだね"と言われたトップスおしゃれなんですけど、、という気まずい空間でした笑」とつづり、私服ショットをアップ。トップスは背中の部分が大胆に開いたブルーのシャツで、ファンからは「ウエスト細っ！」「めっちゃかわいい」「最高です