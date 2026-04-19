ゆうちゃみことタレントの古川優奈（24）が19日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に出演。京都府南丹市の男児遺体遺棄事件をめぐるデマについて「本当にうのみにしちゃってた」と明かした。13日に市内で発見された身元不明の遺体について、南丹市立園部小の安達結希さんと確認され、京都府警が父親の安達優季容疑者を死体遺棄の疑いで逮捕した。安達容疑者についてSNS上ではその素性などに関するさまざまなデマが