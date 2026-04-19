お笑いコンビ、爆笑問題太田光（60）が14日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）に出演。「赤坂5丁目ミニマラソン」の思い出を語った。オープニングで、同局系特番「オールスター感謝祭」のコーナー「赤坂5丁目ミニマラソン」についてトーク。アシスタントの篠原梨菜アナウンサーが「新人の時に、（マラソンの）コース紹介で“心臓破りの坂”の担当でした」と振り返った。「ミニマラソン