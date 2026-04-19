お笑いコンビ、カーネーション吉田結衣（37）が18日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜午後11時10分）に出演。女性芸人と行った合コンについて明かした。パーパーのあいなぷぅ（32）が、吉田、吉住（36）とともに合コンに行っていることを明かし、陣内智則から「前はな、（紅しょうが）稲田とかね」と吉田の合コン仲間についてふれた。吉田は「前は稲田とかと、瞬間的に無職の方とコンパしたっていう」と過去に