お笑いコンビ、カーネーション吉田結衣（37）が18日放送のフジテレビ系「さんまのお笑い向上委員会」（土曜午後11時10分）に出演。女性芸人と行った合コンについて明かした。

パーパーのあいなぷぅ（32）が、吉田、吉住（36）とともに合コンに行っていることを明かし、陣内智則から「前はな、（紅しょうが）稲田とかね」と吉田の合コン仲間についてふれた。

吉田は「前は稲田とかと、瞬間的に無職の方とコンパしたっていう」と過去に紹介した合コンを語り、「すごい成長しまして。この間コンパしたお相手が、官僚の方と」と告白し、スタジオを驚かせた。

つないだのはあいなぷぅで「私がこういう仕事現場で『彼氏がほしい』って言いまくってるんです。そうしたら親切な方が、お仕事でつながった方が『探しているんですよね？よければどうですか？』で、ご紹介していただいたのがたまたま官僚の方で」と説明した。

明石家さんまは「何対何で？」と聞くと、吉田は「5対5で、お食事が1人1かごみたいな。かごに小さいお刺し身とか」と説明した。

ニッチェの江上敬子は「高いお店だ！」と驚き、吉田も「集合写真撮ったんですけど、慰安旅行みたいになってしまって」と明かし、スタジオを笑わせた。