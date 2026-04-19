ＪＲＡは４月１９日、田口貫太騎手＝栗東・大橋勇樹厩舎＝を５月２日から１０日まで開催日４日間を含む９日間の騎乗停止することを発表した。この日の阪神５Ｒで、オープンザパンドラ（３位入線）に騎乗した際、最後の直線で内側に斜行し、バディ（太宰啓介騎手＝６位入線）の進路が狭くなったため。この件について着順を変更する事象とは認めなかったため、到達順位通りに確定した。