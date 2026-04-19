韓国の男性グループ・ＡＳＴＲＯ（アストロ）メンバーの故ムンビンさんが２５歳で突然この世を去ってから１９日で、３度目の春を迎えた。ムンビンさんは２０２３年４月１９日、ソウルの自宅で心肺停止状態で発見された。ムンビンさんの突然の悲報に、米国ロサンゼルスに滞在していたメンバーのチャウヌは急きょ帰国、韓国軍に服務中のＭＪも緊急休暇を取り、弔問に駆け付けた。ムンビンさんの所属事務所・Ｆａｎｔａｇｉｏは