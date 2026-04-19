「日本ハム−西武」（１９日、エスコンフィールド）男性２人組歌謡グループ「風輪」が、試合前のファーストピッチに登場した。東海大四（現東海大札幌）高校野球部で投手だった翔司は、高校時代と同じ背番号１１のユニホームを着てマウンドへ。ダイナミックなフォームからの投球はワンバウンドになり、悔しげな表情で深々と一礼した。打席に立った拓也は、フルスイングで応えた。ノーバウンド投球はならなかった翔司だが「