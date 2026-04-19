アイドルグループ「#2i2」が昨年末に解散し、現在はソロとして多方面で活躍中の十味が4月20日発売の『週刊プレイボーイ18号』の表紙＆巻頭グラビアに登場。4年半ぶりとなった週プレの表紙ロケの裏側、そして現在の仕事や今後のことなどを語ってくれた。＊＊＊【与論島で初めての経験】――実に4年半ぶりとなった週プレの表紙ロケ、今回は鹿児島・与論島でした。十味初めて行く場所だったので、ネットで調べたらすごく海がき