医療アドバイスを求めて人工知能（AI）チャットボットを利用する人々は、不正確な情報を得ている可能性があることがわかった。「British Medical Journal」に寄稿した研究者らは、AI搭載のチャットボットがテストした全ケースの半数で問題のある回答をしたと指摘し、オンラインで健康に関する助言を求めるユーザーへのリスクについて懸念を表明している。 【画像】生成AIを使う目的とは この研究では、Cha