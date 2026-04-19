ガールズグループAFTERSCHOOL出身の女優イ・ジュヨンが、ボーイズグループBIGBANGのG-DRAGONとの複数回にわたる熱愛説で注目を集めているなか、アイドルとして活動していたときの男性アイドルからの人気について語った。去る4月18日、韓国で放送されたMBC『全知的おせっかい視点』で、イ・ジュヨンは「男性グループのなかで1人ずつ（好意を寄せられて）いた」としながらも、「私だけでなく、メンバー全員がそうだった」と当時のAFT